Жириновский призвал "всех дружить" и добавил, что "никакой войны никому не надо".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как решить проблему с Карабахом. Он считает, что без российского присутствия на Южном Кавказе урегулировать конфликт между двумя странами не получится. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Политик полагает, что присутствие России позволит урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном. Армении будет плохо если Турция решит помочь Азербайджану. Он видит, что "нейтральной стороной" в этом конфликте могут быть только русские. Жириновский считает, что если решать проблему кардинально, то успокоение возможно лишь в том случае, если Армения и Азербайджан по своему желанию войдут в состав России, или в Нагорном Карабахе будет управление из Москвы.

Давайте все будем дружить, никакой войны никому не надо. Но решение по Южному Кавказу только одно. Присутствие России. Если там будет Турция – тогда армянам будет плохо. Если армянам на помощь кто-то придет, кроме России, то Азербайджану будет плохо. Нужна нейтральная сторона, а это только русские. - Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР

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