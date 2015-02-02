Беглов поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником

В обращении глава Петербурга отметил вклад органов безопасности в историю страны и их роль в ходе СВО.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников и ветеранов органов государственной безопасности с их профессиональным праздником. В обращении глава города подчеркнул, что работа сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других спецслужб часто остаётся "невидимой", но они всегда были и остаются "опорой и защитой России". Он отметил их исторический вклад в Победу в Великой Отечественной войне и продолжение этих традиций новыми поколениями.

Особую благодарность губернатор выразил тем, "кто выполняет задачи в ходе Специальной военной операции, несёт службу на Донбассе и в Новороссии". Беглов напомнил об особой роли Петербурга в истории отечественных спецслужб, указав, что 20 декабря 1917 года именно в Петрограде была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК).

Наш город сыграл особую роль в становлении и развитии органов государственной безопасности. В сложное для страны время – 20 декабря 1917 года в Петрограде была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия. Ленинградских-петербургских чекистов всегда отличали глубокая преданность Родине и высочайший профессионализм. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В завершение губернатор поблагодарил всех, "кто каждый день защищает национальные интересы России, кто стоит на страже нашего спокойствия и безопасности", и пожелал новых успехов и побед.

Фото: Минобороны России