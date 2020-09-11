Полиции известно о шестерых гражданах, которые сопровождали Навального.

МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске. Речь идёт о Марине Певчих. Она сопровождала политика во время его поездки по Сибири.

О её поисках рассказали в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Подчёркивается, что Певчих уклонилась от дачи пояснений после госпитализации политика. Её постоянное место проживания — Лондон.

Из России она вылетела в Германию 22 августа. Сейчас её местонахождение неизвестно.

Полиции известно о шестерых гражданах, которые сопровождали Навального. Пятерых полиция уже опросила — это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.

Ранее Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального.

Видео: МВД России