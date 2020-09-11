Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

Небензя отметил, что Россия больше всех заинтересована в том, чтобы отыскать причины ситуации с Навальным.

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Алексея Навального. С таким мнением на заседании выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что данная ситуация наводит на мысли о "какой-то грязной постановочной игре". Небензя считает, что виновен тот, кому это выгодно. По его словам, у РФ нет оснований начинать расследование по инциденту с Навальным, так как его врачи не нашли в его организме следов химического оружия, а немецкая сторона не представила России доказательств отравления оппозиционера.

Небензя отметил, что Россия больше всех заинтересована в том, чтобы отыскать причины ситуации с Навальным.

Ранее мы писали, что Маас не исключил приостановку "Северного потока - 2" как реакцию на инцидент с Навальным.

Видео: YT / European Comission