Маас не исключил приостановку "Северного потока - 2" как реакцию на инцидент с Навальным

Глава МИД Германии рассказал, что ФРг рассматривает различные варианты реакции на ситуацию с российским оппозиционером.

Хайко Маас не исключил приостановку "Северного потока - 2" как реакцию на инцидент с Алексеем Навальным. В эфире местного телеканала ZDF глава немецкого МИД заявил о том, что решение по проекту будет зависеть от России. Сейчас правительство ФРГ рассматривает все варианты реакции на ситуацию с возможным отравлением российского оппозиционера, включая приостановку строительства газопровода.

Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение"...Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение не было принято Хайко Маас, глава МИД Германии

Чиновник отметил, что нельзя говорить о том, что если санкции не действуют, то их не нужно вводить. Маас уверен, что в определенных ситуациях следует принимать меры, чтобы показать, что общество не хочет жить в мире без правил.

Напомним, что разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Остановки проекта требуют представители партии "Союз-90".

Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования по делу Навального.

Видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten

