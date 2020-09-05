Маас пригрозил Минску расширением санкций при отсутствии реакции на требования ЕС

Лукашенко удалось избежать попадания в санкционный список ЕС.

Хайко Маас пригрозил Минску расширением санкций при отсутствии реакции на требования Евросоюза. Выдержки из заявления главы МИД Германии опубликованы в немецком издании Bild am Sonntag. Чиновник рассказал, что Брюссель ужесточит ограничения против Минска, если Александр Лукашенко не отреагирует на условия ЕС.

Как ЕС мы не признаем выборы и приняли решение о санкциях, которые сейчас будем претворять в жизнь. Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции Хайко Маас, глава МИД Германии

Чиновник напомнил, что требует от Лукашенко переговоров с местной оппозицией, а также остановить насилие и прекратить заключать под стражу мирных демонстрантов. В ЕС рассчитывают, что Минск станет соблюдать права человека и свободу прессы.

Напомним, что 4 августа Die Welt стало известно о том, что Лукашенко не попал в "черный список" ЕС из-за позиции Германии. Включение в санкционный перечень политика означало бы то, что это полностью прекращает диалог между Берлином и Минском.

Германия обсудит с США санкции против "Северного потока-2".

Видео: Youtube/mzvsr.