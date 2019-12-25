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Германия обсудит с США санкции против "Северного потока-2"
Сегодня, 14:44
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matveyvn

Германия обсудит с США санкции против "Северного потока-2"

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Германия будет отстаивать свой суверенитет касательно энергоресурсов.

Германия обсудит с США санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Об этом рассказал глава немецкого МИД Хайко Маас.

По словам дипломата, Германия будет отстаивать свой суверенитет касательно энергоресурсов. Он добавил, что ни одна другая страна не имеет права вмешиваться во внутренние дела ФРГ.

Ранее Сергей Лавров раскритиковал санкции США, введенные против "Северного потока — 2". По словам российского министра, Вашингтон своими действиями показывает нелегитимные методы нечистоплотной конкуренции.

Теги: германия, санкции, северный поток 2, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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