Германия обсудит с США санкции против "Северного потока-2"

Германия будет отстаивать свой суверенитет касательно энергоресурсов.

Германия обсудит с США санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Об этом рассказал глава немецкого МИД Хайко Маас.

По словам дипломата, Германия будет отстаивать свой суверенитет касательно энергоресурсов. Он добавил, что ни одна другая страна не имеет права вмешиваться во внутренние дела ФРГ.

Ранее Сергей Лавров раскритиковал санкции США, введенные против "Северного потока — 2". По словам российского министра, Вашингтон своими действиями показывает нелегитимные методы нечистоплотной конкуренции.