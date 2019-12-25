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Глава МИД Германии призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией
Сегодня, 13:09
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lesjasap

Глава МИД Германии призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией

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Хайко Маас прокомментировал ситуацию в Минске.

Глава МИД Германии призвал Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. Об этом во время пресс-конференции в Братиславе рассказал министр внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас. По словам дипломата, власти республики должны показать готовность идти на компромиссы на фоне продолжающихся демонстраций.

Лукашенко должен продемонстрировать готовность к компромиссам, как минимум, заявить о готовности начать такой диалог

Хайко Маас, глава МИД Германии

Немецкий министр рассказал, что Евросоюз будет продолжать оказывать давление на Минск с целью защитить общеевропейские ценности как внутри ЕС, так и за пределами сообщества.

Лавров и Маас обсудили вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии.

Теги: белоруссия, мид, хайко маас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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