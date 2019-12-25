Глава МИД Германии призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией

Глава МИД Германии призвал Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. Об этом во время пресс-конференции в Братиславе рассказал министр внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас. По словам дипломата, власти республики должны показать готовность идти на компромиссы на фоне продолжающихся демонстраций.
Лукашенко должен продемонстрировать готовность к компромиссам, как минимум, заявить о готовности начать такой диалог
Хайко Маас, глава МИД Германии
Немецкий министр рассказал, что Евросоюз будет продолжать оказывать давление на Минск с целью защитить общеевропейские ценности как внутри ЕС, так и за пределами сообщества.
Лавров и Маас обсудили вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии.
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