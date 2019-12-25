Глава МТД ФРГ заявил, что Минск должен отпустить мирных протестующих и журналистов.

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал срочно освободить задержанных в Белоруссии журналистов. Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции, организованной после рабочей встречи с Сергеем лавровым в Москве.

Хочу четко подчеркнуть, что мы призываем, чтобы те кто мирным образом и пользуясь своими демократическими правами вышли на улицу, чтобы они были немедленно освобождены, поскольку демонстрантов арестовывали тоже Хайко Маас, глава МИД Германии

Иностранец добавил, что речь также идет о журналистах, которые выполняли в Белоруссии свою работу по освещению президентских выборов и протестов после их завершения. Маас заметил, что свобода прессы является элементарной составляющей либеральной демократии.

Маас: РФ и Германии необходимо открыто общаться по теме кибератаки на бундестаг.