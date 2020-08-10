Глава МИД Германии прокомментировал задержание мирных протестующих в Минске.

Хайко Маас призвал освободить задержанных на акциях протеста в Белоруссии. Об этом глава МИД Германии заявил во время пресс-конференции с журналистами. Спикер считает, что власти республики должны отпустить граждан, которые участвовали в мирном митинге и не нарушали законов.

Мы призываем также отпустить тех, кто протестовал мирно Хайко Маас, глава МИД Германии

Чиновник заявил, что страны ЕС обсуждают вопрос проведения выборов в Белоруссии, а также действий правительства республики до, во время и после голосования.

Напомним, что выборы президента белоруссии состоялись 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.

Берлин считает, что в Белоруссии не были соблюдены минимальные стандарты выборов.

Видео: YouTube / euronews (deutsch), TUT.BY. Политика

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