Берлин считает, что в Белоруссии не были соблюдены минимальные стандарты выборов

В ФРГ прокомментировали произошедшее на выборах в Белоруссии.

Берлин считает, что в Белоруссии не были соблюдены минимальные стандарты проведения демократических выборов. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

На наш взгляд, это неприемлемо. Многочисленные сообщения о систематических нарушениях достойны доверия Штеффен Зайберт, официальный представитель кабмина ФРГ

Чиновник выразил сожаление в том, что Минск не дал разрешения работать во время президентских выборов наблюдателям из ОБСЕ. Зайберт добавил, что политическому руководству республики следует согласиться с волей народа. По словам эксперта, Евросоюзу необходимо выработать единую позицию по произошедшему в Белоруссии.

Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить.

Видео: YouTube / Bundesregierung