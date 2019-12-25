Берлин считает, что в Белоруссии не были соблюдены минимальные стандарты выборов

Берлин считает, что в Белоруссии не были соблюдены минимальные стандарты проведения демократических выборов. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.
На наш взгляд, это неприемлемо. Многочисленные сообщения о систематических нарушениях достойны доверия
Штеффен Зайберт, официальный представитель кабмина ФРГ
Чиновник выразил сожаление в том, что Минск не дал разрешения работать во время президентских выборов наблюдателям из ОБСЕ. Зайберт добавил, что политическому руководству республики следует согласиться с волей народа. По словам эксперта, Евросоюзу необходимо выработать единую позицию по произошедшему в Белоруссии.
Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить.
Видео: YouTube / Bundesregierung
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