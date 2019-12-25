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Берлин считает, что в Белоруссии не были соблюдены минимальные стандарты выборов
Сегодня, 13:06
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lesjasap

Берлин считает, что в Белоруссии не были соблюдены минимальные стандарты выборов

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В ФРГ прокомментировали произошедшее на выборах в Белоруссии.

Берлин считает, что в Белоруссии не были соблюдены минимальные стандарты проведения демократических  выборов. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт

На наш взгляд, это неприемлемо. Многочисленные сообщения о систематических нарушениях достойны доверия

Штеффен Зайберт, официальный представитель кабмина ФРГ

Чиновник выразил сожаление в том, что Минск не дал разрешения работать во время президентских выборов наблюдателям из ОБСЕ. Зайберт добавил, что политическому  руководству республики следует согласиться с волей народа. По словам эксперта, Евросоюзу необходимо выработать единую позицию по произошедшему в Белоруссии. 

Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить.

Видео: YouTube / Bundesregierung

Теги: белоруссия, берлин, германия, президентские выборы, фрг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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