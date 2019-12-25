Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

Представитель МИД РФ отреагировала на заявление Зеленского в Facebook.

Мария Захарова призвала Владимира Зеленского не советовать Белоруссии, как жить государству. Официальный представитель российского МИД написала в собственном Facebook-аккаунте о том, что политики с их "печальным опытом" госпереворотов и развала страны не должны советовать другим, как жить. таки образом чиновница прокомментировала слова действующего президента Украины, который ранее опубликовал заявление в соцсетях о произошедшем после выборов в Минске.

Напомним, что Владимир Зеленский написал о том, что "любая легитимность происходит исключительно от социального доверия". Он добавил, что сомнения в подобных масштабах приводят "прямой дорогой" к насильственному воздействию.

Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Захарова отметила, что выполнение минских договоренностей значительно продвинулось бы, если бы заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Белоруссии.

Во время ночных протестов в Белоруссии задержали 213 человек.