Он призвал Белоруссию придерживаться демократических международных стандартов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности в связи с массовыми протестами в республике после окончания президентских выборов. Заявление он опубликовал в своём телеграм-канале.

Зеленский призвал Белоруссию придерживаться демократических международных стандартов и призвал жителей республики отказаться от уличного насилия.

Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. Владимир Зеленский, президент Украины

Он отметил, что легитимность — это следствие доверия общества. Президент Украины призвал белорусов к толерантности и терпимости, к к максимально открытому, но сложному, диалогу. Зеленский подчеркнул, что только диалог поможет вывести республику из кризисной ситуации.

Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны

По его словам, при нарастании конфликта последствия будут горькими. Зеленский отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы Белоруссия была сильной, независимой и экономически развитой страной.

Ранее в Белоруссии из-за полученных травм скончался участник ночных протестов.

Видео: Telegram / Euroradio