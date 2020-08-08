На поверку оказалось, что это провокация со стороны третьего государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны. Заявление она сделала во время выступления на форуме "Территория смыслов".

На поверку оказалось, что это провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она отметила, что изначально задержание 33-х россиян в Белоруссии подавалось как попытка РФ дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

Ранее посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны.

Видео: YT / Территория Смыслов