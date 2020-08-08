Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Проверка инцидента с задержанием россиян, которую начал СК РФ, подтвердит заказной характер данной аферы.

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны.

По его словам, её цель — осложнить отношение между Россией и Белоруссией перед выборами президента республики. Мезенцев отметил, что белорусский силовики жёстко и прямолинейно отреагировали на нахождение группы на территории страны — при этом они не обладали полнотой информации.

И, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами. Дмитрий Мезенцев, посол РФ в Белоруссии

Он отметил, что проверка инцидента с задержанием россиян, которую начал СК РФ, подтвердит заказной характер данной аферы. Дипломат считает, что с белорусской страны будет справедливым освободить задержанных россиян и дать им возможность вернуться домой.

Ранее Киев передал Москве список лиц для взаимного освобождения.

Видео: YT / В гостях у Гордона