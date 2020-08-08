Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны.
По его словам, её цель — осложнить отношение между Россией и Белоруссией перед выборами президента республики. Мезенцев отметил, что белорусский силовики жёстко и прямолинейно отреагировали на нахождение группы на территории страны — при этом они не обладали полнотой информации.
И, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами.
Дмитрий Мезенцев, посол РФ в Белоруссии
Он отметил, что проверка инцидента с задержанием россиян, которую начал СК РФ, подтвердит заказной характер данной аферы. Дипломат считает, что с белорусской страны будет справедливым освободить задержанных россиян и дать им возможность вернуться домой.
Ранее Киев передал Москве список лиц для взаимного освобождения.
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