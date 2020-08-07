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Киев передал Москве список лиц для взаимного освобождения

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Обсуждение было инициировано Зеленским.

Киев передал Москве список лиц для взаимного освобождения. Об этом рассказала пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар.

цитата из сообщения

В офисе главы государства отметили, что список уже передан российской стороне.

Ранее мы писали, что Белоруссия пригласит генпрокуроров России и Украины из-за дела "вагнеровцев". Лукашенко объяснил, что в присутствии представителей Киева и Москвы будет вестись разбирательство в отношении подозреваемых в организации террористической деятельности.

Видео: YT / В гостях у Гордона

Теги: заложники, зеленский, путин, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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