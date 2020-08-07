Киев передал Москве список лиц для взаимного освобождения. Об этом рассказала пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар.
цитата из сообщения
В офисе главы государства отметили, что список уже передан российской стороне.
Ранее мы писали, что Белоруссия пригласит генпрокуроров России и Украины из-за дела "вагнеровцев". Лукашенко объяснил, что в присутствии представителей Киева и Москвы будет вестись разбирательство в отношении подозреваемых в организации террористической деятельности.
Видео: YT / В гостях у Гордона
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все