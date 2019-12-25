Белоруссия пригласит генпрокуроров России и Украины из-за дела "вагнеровцев"

Александр Лукашенко объявил о приглашении в Минск генпрокуроров Киева и Москвы.

Белоруссия пригласит генеральных прокуроров России и Украины из-за дела задержанных представителей ЧВК "Вагнера". Об этом сообщили местные журналисты из агентства БЕЛТА со ссылкой на слова президента Александра Лукашенко. Об этом глава государства рассказал во время заседания по обеспечению безопасности избирательной кампании.

Политик объяснил, что в присутствии представителей Киева и Москвы будет вестись разбирательство в отношении подозреваемых в организации террористической деятельности.

Украина оценила задержание в Белоруссии "российских боевиков".