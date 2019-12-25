Киев изучит возможность экстрадиции задержанных под Минском на Украину.

Украина оценила задержание в Белоруссии "российских боевиков". Пресс-служба МИД страны заявила на официальном сайте о том, что правоохранительные органы займутся вопросом возможной экстрадиции в отношении пойманных членов ЧВК "Вагнера". По информации от местной полиции, они могли принимать участие в вооруженном конфликте на территории Донбасса.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины добавили, что нахождение российских частных военных может свидетельствовать о попытках дестабилизировать обстановку в Белоруссии во время избирательной кампании. Дипломаты подчеркнули, что Киев продолжит развивать добрососедские отношения с Минском, а также поддерживает суверенитет и независимость республики.

Власти Белоруссии допустили отключение интернета после задержания бойцов ЧВК.