Правительство страны может полностью отключить Интернет 9 августа.

Власти Белоруссии допустили отключение интернета после задержания бойцов ЧВК "Вагнера". Об этом сообщили журналисты из "Наша Нiва" со ссылкой на заявление кандидата в президенты республики Андрея Дмитриева. Политик рассказал об этом СМИ после совещания с государственным секретарем Совета безопасности Андреем Равковым, которое состоялось в Центральной избирательной комиссии.

Андрей Дмитриев объяснил, что Равков рассказал о том, что по мнению властей Белоруссии, боевики прибыли на территории республики, чтобы "делать революцию". Иностранцы угрожают организации и проведению массовых мероприятий в стране. Политик уточнил о том, могут ли власти отключить интернет в день президентских выборов 9 августа. На этот вопросе ему ответили положительно. В Совет Безопасности не исключают, что придется прибегнуть к полному отключению Сети в стране.

После задержания россиян в Белоруссии возбуждено дело о подготовке теракта.