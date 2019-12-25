В Белоруссии ведут поиски около 200 "боевиков". Об этом во время общения с журналистами рассказал госсекретарь СовБеза республики Андрей Равков.
До 200 боевиков находятся на территории Белоруссии, по оперативной информации, идут поиски. Это как иголка в стоге сена
Андрей Равков, государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии
Чиновник отметил, что до кандидатов в президенты Белоруссии доведена информация о том, что в период проведение избирательной кампании правоохранительные органы усилят меры безопасности. По словам Равкова, все предвыборные мероприятия будут организовываться с повышенными мерами безопасности.
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