Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии после задержания россиян

Ранее белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян.

Посла России Дмитрия Мезенцева вызвали в МИД Белоруссии после задержания россиян. Встреча запланирована в первой половине дня сегодня, 30 июля.

Накануне госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что примет российского посла после того, как в республике задержали 33 россиян, которых белорусские власти называют бойцами ЧВК из РФ.

Ранее белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян. Новостной сюжет появился на государственном канале "Беларусь 1". Журналисты отметили, что многие подозреваемые являются выходцами с Украины. Со ссылкой на собственный источник в СМИ заявили, что правоохранительные органы поймали 32 боевика, имеющих отношение к частной военной компании "Вагнер". Еще одного предположительного преступника задержали на юге страны.

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