Некоторые боевики оказались рождены на Украине или в Украинской ССР.

Белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян. Новостной сюжет появился на государственном канале "Беларусь 1". Журналисты отметили, что многие подозреваемые являются выходцами с Украины. Со ссылкой на собственный источник в СМИ заявили, что правоохранительные органы поймали 32 боевика, имеющих отношение к частной военной компании "Вагнер". Еще одного предположительного преступника задержали на юге страны.

Напомним, что ранее журналистами была получена информация о прибытии в республику около 200 боевиков для дестабилизации обстановки во время президентской кампании. В сюжете белорусского телеканала продемонстрировали нашивки, медальоны с данными о группе крови, а также российские паспорта задержанных, их фотографии и кадры размещения мужчин в автозак.

Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона.



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