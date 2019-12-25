Посол России в Белоруссии прокомментировал данные о задержании россиян

Официальной информации по поводу задержания никто в посольство не предоставлял.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал данные о задержании 33 россиян в республике. Его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что РФ пока не получала официальной информации по этому поводу и будет делать официальный запрос властям страны.

Посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Белоруссии. Дмитрий Мезенцев, посол РФ в Белоруссии

Ранее мы писали, что Недалеко от Минска правоохранительные органы задержали 33 боевика ЧВК. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подобный сценарий приводит к разрушению страны. Он уверен, что есть кто-то на стороне, кто хочет ослабить действующую власть. При этом, действующий глава Белоруссии подчеркнул, что это не призыв голосовать за него. Он заверил, что "это дело каждого, как хотите, так и поступайте".

Местные СМИ написали, что задержаны бойцы ЧВК "Вагнер".