Посол России в Белоруссии прокомментировал данные о задержании россиян

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал данные о задержании 33 россиян в республике. Его слова приводит ТАСС.
Он рассказал, что РФ пока не получала официальной информации по этому поводу и будет делать официальный запрос властям страны.
Посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Белоруссии.
Дмитрий Мезенцев, посол РФ в Белоруссии
Ранее мы писали, что Недалеко от Минска правоохранительные органы задержали 33 боевика ЧВК. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подобный сценарий приводит к разрушению страны. Он уверен, что есть кто-то на стороне, кто хочет ослабить действующую власть. При этом, действующий глава Белоруссии подчеркнул, что это не призыв голосовать за него. Он заверил, что "это дело каждого, как хотите, так и поступайте".
Местные СМИ написали, что задержаны бойцы ЧВК "Вагнер".
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