В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

Накануне Лукашенко сказал, что власть будет делать все, чтобы не допустить в стране майданов.

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК). Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

О происшествии стало известно прошлой ночью. Недалеко от Минска правоохранительные органы задержали 32 боевика ЧВК. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подобный сценарий приводит к разрушению страны. Он уверен, что есть кто-то на стороне, кто хочет ослабить действующую власть. При этом, действующий глава Белоруссии подчеркнул, что это не призыв голосовать за него. Он заверил, что "это дело каждого, как хотите, так и поступайте".

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Также в гонке участвуют пять кандидатов.

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Видео: Youtube/CTVBY