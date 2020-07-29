Эксперты полагают, что спрос на нефть никогда не восстановится. По их мнению, это может стать проблемой и иметь тяжелые последствия для нефтедобывающих стран.

ОПЕК предсказывает окончание эры нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники в Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Британское новостное агентство сообщает, что некоторые должностные лица ОПЕК задались вопросом, не предвещает ли резкое сокращение спроса в этом году постоянные изменения. Они считают, что сценарий, в котором спрос на нефть никогда не восстановится, имеет место быть. Представители ОПЕК полагают, что нужно пересмотреть долгосрочные прогнозы по поводу глобального потребления нефти в сторону перманентного понижения.

Напомним, что цены на нефть начали снижаться после начала эпидемии коронавируса. Отдельное влияние оказало наличие хранилищ для хранения этой нефти. Многие страны приобрели "черное золото", но столкнулись с проблемой хранения в резервуарах, которые уже были переполнены.

Ранее мы сообщили, что у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Видео: Youtube/Bloomberg Markets and Finance