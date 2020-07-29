У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
О происшествии стало известно около часа назад. Известно, что в указанном населенном пункте проживают более 1 тыс. человек. Очаг землетрясения был на глубине 40,3 км. Информация о пострадавших пока отсутствует. Об угрозе ценами или разрушениях не сообщается.
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Видео: Youtube/Eu Sou da Roça
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