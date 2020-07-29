Эпицентр землетрясения расположен в 41 км к юго-востоку от населенного пункта Санд-Поинт.

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

О происшествии стало известно около часа назад. Известно, что в указанном населенном пункте проживают более 1 тыс. человек. Очаг землетрясения был на глубине 40,3 км. Информация о пострадавших пока отсутствует. Об угрозе ценами или разрушениях не сообщается.

Ранее мы сообщили, что в России снизился импорт иностранной свинины.

Видео: Youtube/Eu Sou da Roça