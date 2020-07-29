В денежном эквиваленте объем поставок упал до 3 млн долларов.

В России снизился импорт иностранной свинины. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подсчеты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

По итогам первого полугодия 2020 года импорт снизился на 98%, что составляет около одной тысячи тонн. Буквально недавно в Россию поставляли порядка 100 тыс. тонн ежегодно. Эксперты полагают, что это связано с повышением привлекательности азиатских рынков. Помимо этого, в России вступили в силу 25% пошлины на ввоз мяса. Также импорт вытесняется продукцией собственного производства. Так, за полгода показатель вырос на 12,6%. Поставщики постепенно переходят на другие рынки.

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Видео: Youtube/Vlees.nl