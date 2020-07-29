Внутренний диаметр тоннеля составит 6,8 м, длина 10 226 м.

В Китае началось строительство южного участка газопровода "Восточный маршрут". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Во вторник 28 июля началось строительство газопровода, который соединит уезд Юнцин городского округа Ланфан в северо-восточной провинции Хэбэй и город центрального подчинения Шанхай.

Инженерные работы начали с создания щитовой проходки для тоннеля через реку Янцзы. Предполагается, что южный участок газопровода отдадут в эксплуатацию к июню 2025 года. Затем через район Янцзы ежегодно будет проходить порядка 18,9 млрд кубометров российского топлива.

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Видео: Youtube/CCTV Video News Agency