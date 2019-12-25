Хайко Маас объяснил, почему Россия не может вернуться на саммит "Большой семерки".

В Германии выступили против возвращения России в G7. Об этом заявил глава МИД ФРГ в интервью для местного издания Rheinische Post. Дипломат подчеркнул, что РФ не сможет стать членом саммита до тех пор, пока не будет устранена причина исключения Москвы из переговоров. Речь идет о ситуации на востоке Украины и воссоединения РФ и Крыма.

Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России Хайко Маас, глава МИД Германии

Немецкий министр считает, что предложение президента США Дональда Трампа не должно быть реализуемо. Ранее американский лидер напомнил о возможности проведения саммита при участии представителей России, Индии, Южной Кореи, Австралии. Берлин устраивает формат, который заключается в переговорах семи или двадцати стран, но не одиннадцати или двенадцати сторон.

Хайко Маас добавил, что глава российского МИД Сергей Лавров последовательно отстаивает национальные интересы своего государства, но при этом с ним всегда "можно найти решение".

Маас высказался за прекращение буровых работ Турции в ИЭЗ Кипра.