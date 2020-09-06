Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования по делу Навального

Маас потребовал "разъяснений" по ситуации с оппозиционером. В противном случае, Германия и ее партнеры отреагируют на действия России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования по делу Алексея Навального. Так она прокомментировал заявление МИДа ФРГ Хайко Мааса по ситуации с российским блогером.

В ФРГ считают, что блогера отравили. Власти хотят незамедлительно раскрыть это "серьезное преступление". Хайко Маас полагает, что если российские власти не причастны к отравлению, то они "должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать это на основе фактов".

В России заверили, что Захарова готова поддерживать связь с немецкими коллегами 24 часа в сутки. Сама же Мария заявила, что Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает.

Где же эта "срочность", на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только "изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами. - Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее мы сообщили, что в Госдуму внесен закон о распространении tax free на всю Россию.

Видео: Youtube/RND RedaktionsNetzwerk Deutschland