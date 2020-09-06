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В Госдуму внесен закон о распространении tax free на всю Россию

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Инициатива предусматривает компенсацию налога, уплаченного иностранцами на товары, вывезенные за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В Госдуму внесен закон о распространении tax free на всю Россию. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Недавно законопроект одобрили в правительстве. В сообщении сказано, что система tax free будет способствовать росту продаж товаров, занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии.

Напомним, что с 1 января 2018 года граждане иностранных государств, которые не входят в ЕАЭС, вернуть НДС при вывозе за пределы Евразийского союза товаров, купленных в России. Закон распространяется только на особые магазины на территориях, которые включены в специальный правительственный перечень.

Ранее мы сообщили, что богатейший Кувейт оказался на грани банкротства.

Видео: duma.gov.ru

Теги: tax free, налог, ндс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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