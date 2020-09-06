Bloomberg: богатейший Кувейт оказался на грани банкротства

Страна является крупнейшим экспортером нефти.

Богатейший Кувейт оказался на грани банкротства. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Сообщается, что мировые цены на сырье упали после пандемии коронавируса. Деньги в казну одной из богатейших стран Персидского залива попадали за счет углеводородов. Денежные запасы страны истощены на 90%. Минфин утверждает, что денег едва хватает на зарплаты госслужащим. По прогнозам финансистов, уже через пару месяцев Кувейт не сможет выполнять социальные обязательства.

Специалисты предложили властям Кувейта занять на внешнем и внутреннем рынках по 65 млрд долларов. В свое время так поступила Саудовская Аравия, которая столкнулась с нехваткой средств в казне.

Ранее мы сообщили, что в Европе начали запрещать вечеринки из-за роста заболеваемости COVID-19.

Видео: Youtube/WION