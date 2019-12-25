Европейские власти опасаются второй волны коронавируса.

В Европе начали запрещать вечеринки из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщают "Известия".

В пресс-службе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что с февраля по июль количество пациентов с коронавирусом среди людей в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось с 4,5% до 15%. В этой связи многие европейские страны начали закрывать ночные клубы и другие заведения. Дело в том, что на вечеринках организаторы не могут обеспечить соблюдение социальной дистанции и другие меры санитарной безопасности.

Так вечеринки запретили в Испании. Сначала в Каталонии, а после на всей территории страны. После этого от тусовок отказалась Италия. Закрылись ночные клубы на Мальте. Рестораны перевели в ресторанный режим работы. В Берлине ночные клубы закрыли до 2021 года. Иногда там проводят вечеринки под открытым небом. Однако организаторы просят посетителей надевать маску во время танцев.

Ранее мы сообщили, что в Лос-Анджелесе организаторам вечеринок отключат воду и электричество.