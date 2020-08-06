Мэр города призвал жителей Лос-Анджелеса соблюдать запрет на проведение массовых мероприятий во врем пандемии коронавируса.

В Лос-Анджелесе организаторам вечеринок отключат воду и электричество. Об этом во время пресс-конференции с журналистами рассказал мэр города Эрик Гарсетти. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале. Чиновник объяснил, что жителям ЛА будут отключать свет и воду. Эта мера связана с запретом в городе проведения массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

При том, что мы уже закрыли все ночные клубы и бары, эти масштабные домашние вечеринки превратились практически в ночные клубы Эрик Гарсетти, глава Лос-Анджелеса

Напомним, что в округе Лос-Анджелеса медики зарегистрировали более 197 тысяч слкчаев инфицирования коронавирусом. От заражения погибли 4825 человек. Штат Калифорния в СШа находится на первом месте по количеству новых зараженных COVID-19.

Видео: YouTube / wwwMOXNEWScom