У Бабушкинского суда неизвестный залез на дерево и кричит в мегафон

У Бабушкинского районного суда Москвы неизвестный залез на дерево. Затем мужчина достал мегафон и начал кричать лозунги. Очевидцы рассказали, что не услышали, о чем говорит активист. Известно, что в тот момент, когда гражданин устроил "перформанс", в инстанции проходит заседание суда в отношении Алексея Навального. Его обвиняют в клевете против ветерана ВОВ.
Я - свободный гражданин, и имею право выходить куда угодно и когда угодно
активист на дереве
Журналисты "РИА Новостей" рассказали, что полиция оперативно задержала нарушителя общественного порядка. Его сняли с дерева.
Навального доставили в суд, где продолжится рассмотрение его дела о клевете.
Видео и фото: Дождь
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все