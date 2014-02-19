У Бабушкинского суда неизвестный залез на дерево и кричит в мегафон

Мужчину задержала полиция.

У Бабушкинского районного суда Москвы неизвестный залез на дерево. Затем мужчина достал мегафон и начал кричать лозунги. Очевидцы рассказали, что не услышали, о чем говорит активист. Известно, что в тот момент, когда гражданин устроил "перформанс", в инстанции проходит заседание суда в отношении Алексея Навального. Его обвиняют в клевете против ветерана ВОВ.

Я - свободный гражданин, и имею право выходить куда угодно и когда угодно активист на дереве

Журналисты "РИА Новостей" рассказали, что полиция оперативно задержала нарушителя общественного порядка. Его сняли с дерева.

Навального доставили в суд, где продолжится рассмотрение его дела о клевете.

Видео и фото: Дождь

