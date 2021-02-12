Навального доставили в суд, где продолжится рассмотрение его дела о клевете

Оппозиционер обвиняется в том, что его комментарий опорочил достоинство ветерана.

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы. В инстанции сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете в отношении ветерана ВОВ Игната Артеменко. Журналисты ТАСС заявили, что фигурант расследования привезен на автозаке из СИЗО "Матросская тишина". До начала заседания он будет находиться в конвойном помещении. Начало судебного слушания запланировано на 10 часов утра.

Напомним, что Алексей Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ. Фигуранта дела могут приговорить к выплате штрафа или обязательным работам. Следственные органы полагают, что 2 июня 2020 года оппозиционер написал под роликом с ветераном в социальной сети Twitter комментарий, который опорочил честь и достоинство Артеменко, а также подорвал репутацию пострадавшего. Навальный свою вину не признает.

Адвокат заявил, что Навального не могут лишить свободы за клевету.

Видео: TG / LIFE SHOT