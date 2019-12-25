Навального доставили в Бабушкинский суд, где будет рассматриваться дело о клевете

Оппозиционера обвиняют в клевете в отношении ветерана ВОВ Игната Артеменко.

Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана ВОВ. Об этом рассказали журналисты ТАСС. Корреспондент агентства сообщил, что автозак с фигурантом расследования прибыл из СИЗО "Матросская тишина". Оппозиционер будет находиться до начала заседания в конвойном помещении.

Около здания суда правоохранительные органы усилили меры безопасности. Однако полицейских на территории меньше, чем ранее было замечено у Мосгорсуда, в котором рассматривалось дело о замене Навальному условного срока на реальный. За час до слушаний в Бабушкинском суде в инстанцию прибыл британский дипломат.

Напомним, что Алексей Навальный обвиняется по части 2 статьи 128.1 УК РФ. Ему может грозить максимальное наказание в виде штрафа или обязательных работ. Фигурант дела 2 июня 2020 года в собственных аккаунтах в социальных сетях опубликовал видео, в котором ветеран Игнат Артеменко поддержал внесение поправок в Конституцию. Навальный написал под роликом комментарий, который по версии следствия носит "заведомо ложный характер, порочащий честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Оппозиционер не признает вину.

Сторонники Навального не собираются проводить митинги 6 и 7 февраля.

Фото и видео: Telegram/LifeShot