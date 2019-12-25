Сторонники Навального не собираются проводить митинги 6 и 7 февраля

По всей России было задержано 12 тысяч сторонников Навального

Сторонники Алексея Навального не собираются проводить митинги 6 и 7 февраля. Об этом рассказал соратник политика Леонид Волков в эфире программы "Навальный Live".

По словам Волкова, 6 и 7 феврали по стране не планируется протестных акций, так как из-за задержаний и административных арестов их "просто некому" проводить. При этом Волков отметил, что количество протестующих снижается из-за насилия и запугивания выходящих на акции.

Мы не будем проводить митинг в ближайшие выходные. Леонид Волков, соратник Алексея Навального

Он рассказал, что во время предыдущих акций по всей России было задержано 12 тысяч сторонников Навального, штабы почти во всех городах, по его словам, "разгромлены".

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