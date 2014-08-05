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Адвокат заявил, что Навального не могут лишить свободы за клевету
Сегодня, 9:59
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matveyvn

Адвокат заявил, что Навального не могут лишить свободы за клевету

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По её словам, данная норма не имеет обратной силы.

Адвокат Ольга Михайлова заявила, что Алексея Навального не могут лишить свободы за клевету. Об этом пишет ТАСС.

По её словам, Навального не смогут приговорить к лишению свободы по данному делу, так как поправки, вводящие эту норму, были приняты до вступления после возбуждения уголовного дела на оппозиционера.

А норма, ухудшающая положение подсудимого, введенная позже совершения преступления, применяться по закону не может.

Ольга Михайлова, адвокат

По её словам, данная норма не имеет обратной силы.

Ранее Навального доставили в Бабушкинский суд, где будет рассматриваться дело о клевете.

Фото: pixabay.com

Теги: клевета, навальный, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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