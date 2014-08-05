Адвокат заявил, что Навального не могут лишить свободы за клевету

Адвокат Ольга Михайлова заявила, что Алексея Навального не могут лишить свободы за клевету. Об этом пишет ТАСС.
По её словам, Навального не смогут приговорить к лишению свободы по данному делу, так как поправки, вводящие эту норму, были приняты до вступления после возбуждения уголовного дела на оппозиционера.
А норма, ухудшающая положение подсудимого, введенная позже совершения преступления, применяться по закону не может.
Ольга Михайлова, адвокат
По её словам, данная норма не имеет обратной силы.
Ранее Навального доставили в Бабушкинский суд, где будет рассматриваться дело о клевете.
Фото: pixabay.com
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