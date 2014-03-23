Прокуратура попросила СК проверить оскорбления Навального в адрес судьи и прокурора

Судья удалилась для рассмотрения ходатайства.

Прокуратура попросила СК проверить оскорбления политика Алексея Навального в адрес судьи и прокурора. В Бабушкинском районном суде Москвы проходит третье слушание по делу политика о клевете на ветерана Игната Артеменко.

С ходатайством выступила прокурор Екатерина Фролова.

- Гособвинение просит выделить материалы из дела и направить их на проверку в ГСУ СК по Москве. - Екатерина Фролова, гособвинитель

Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что считает ходатайство обвинения немотивированным. Алексей Навальный сказал, что не понимает, какие именно выражения Фролова сочла оскорбительными.

Только что мы присутствовали при рождении нового уголовного дела. Алексей Навальный, политик

Судья удалилась для рассмотрения ходатайства. Вернувшись, она отказала в ходатайстве прокуратуры.

Ранее мы писали, что Навального доставили в суд, где продолжится рассмотрение его дела о клевете.

Фото: pixabay.com