Суд Петербурга отказал в иске к журналисту Russia Today за слова о "тупых белорусах"

Гомон в иске вспомнил известных белорусов, таких как Марк Шагал, Жорес Алферов, Иван Черский и ещё 33 человека на трёх листах.

Приморский суд Петербург рассмотрел гражданское по иску Александра Гомона, который действовал от имени группы лиц, к Константину Придыбайло. Гомонов считает, что ответчик некорректно выразился по отношению к белорусскому народу. Об этом 2 декабря, в четверг, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга.

Так, истец рассказал, что в декабре 2020 года во время обсуждения общественно-политических вопросов в эфире YouTube-канала СоловьевLIVE ведущий и его гости некорректно выразились о белорусском народе. Придыбайло присутствовал в студии и сказал: "Белорусы тупые, конкретно тупые люди".

Далее истец нашел в 4 разных словарях определения слово "тупой", где его значение - бездарный, малоспособный, глупый. По данным пресс-службы судов, в иске гомона было написано, что указанным высказыванием ответчик распространил сведения, порочащие честь и достоинство всех белорусов. Под белорусами подразумеваются те, кто имеет гражданство РБ, рождён в РБ, имеет хотя бы одного родителя из РБ.

Также Гомон привел карту уровня IQ в странах Европы. Так, IQ белорусов составляет 102, а у жителей Германии, Эстонии и Финляндии — 101, ещё ниже граждане Польши, Латвии, Литвы и Украины.

По словам истца, согласно рейтингу стран мира по индексу уровня образования, Беларусь занимает 30-е место, в то время, как Россия — на 33-е месте, Испания — на 36-м, а Франция — на 41-м. Гомон вспомнил и известных белорусов, таких как Марк Шагал, Жорес Алферов, Иван Черский и ещё 33 человека на трёх листах.

Как рассказал истец, сказанное в эфире Соловьев причинило ему нравственные страдания. Гомон пояснил, что не хочет обогащения, а опровержение фразы — дело принципа. Он просил опровергнуть высказывание и взыскать с ответчика 25 рублей (Гомону и 24 гражданам).

Суд Петербурга все исследовал и отказал Александру Гомону.

Ранее Соболь заменили условное наказание на реальное по делу о проникновении в квартиру. Оппозиционерка находится не на территории России.

Фото: Piter.tv

