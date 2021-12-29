Людям предоставят питание и медпомощь. Каждый получит возможность сдать ПЦР-тест на коронавирус. Беженцы испытывают огромный стресс. Им важно оказать помощь психологов региональных центров соцзащиты и МЧС.

Жители Донбасса прибыли в Волгоградскую область. Их доставили в пункты временного размещения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Первый поезд доставил 443 человека. Из них 116 – это дети до 14 лет, в том числе 9 малышей до года. Места для их размещения подготовлены в соответствии с поставленными губернатором задачами. Беженцев доставят в гостиницы "Ахтуба" и "Спорт-отель". Также для них подготовлены гостиница "Старт" и санаторий "Ахтуба". Чтобы развести людей, потребовалось 15 автобусов большой вместимости. Также с беженцами работают более 60 волонтеров.

Как сообщила заместитель губернатора региона Зина Мержоева, людям предоставят питание и медпомощь. Каждый получит возможность сдать ПЦР-тест на коронавирус. Мержоева подчеркнула, что беженцы испытывают огромный стресс. Им важно оказать помощь психологов региональных центров соцзащиты и МЧС.

Ранее Песков заявил, что Зеленский не собирается выполнять Минские соглашения.

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