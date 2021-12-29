Песков заявил, что Зеленский не собирается выполнять Минские соглашения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что Владимир Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Украины Владимира Зеленского как человека, который хочет и готов выполнять Минские соглашения.
Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он: а) не может; б) не хочет; с) не собирается этого делать.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
По словам Пескова, урегулирование ситуации на юго-востоке Украины должно обсуждаться Киевом и представителями Донбасса. Он подчеркнул, что стороной конфликта Россия не является. Песков сказал, что они этого понимать не хотят.
Дмитрий Песков также заявил в эфире программы, что даже мелкая провокация может привести к непоправимым последствиям на фоне напряженности в Донбассе.
Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ
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