Песков заявил, что Зеленский не собирается выполнять Минские соглашения

Он отметил, что урегулирование ситуации на юго-востоке Украины должно обсуждаться официальным Киевом и представителями Донбасса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что Владимир Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Украины Владимира Зеленского как человека, который хочет и готов выполнять Минские соглашения.

Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он: а) не может; б) не хочет; с) не собирается этого делать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, урегулирование ситуации на юго-востоке Украины должно обсуждаться Киевом и представителями Донбасса. Он подчеркнул, что стороной конфликта Россия не является. Песков сказал, что они этого понимать не хотят.

Дмитрий Песков также заявил в эфире программы, что даже мелкая провокация может привести к непоправимым последствиям на фоне напряженности в Донбассе.

Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ