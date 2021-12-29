  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:17
104
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков заявил, что Зеленский не собирается выполнять Минские соглашения

0 0

Он отметил, что урегулирование ситуации на юго-востоке Украины должно обсуждаться официальным Киевом и представителями Донбасса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что Владимир Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Украины Владимира Зеленского как человека, который хочет и готов выполнять Минские соглашения.

Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он: а) не может; б) не хочет; с) не собирается этого делать. 

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России 

По словам Пескова, урегулирование ситуации на юго-востоке Украины должно обсуждаться Киевом и представителями Донбасса. Он подчеркнул, что стороной конфликта Россия не является. Песков сказал, что они этого понимать не хотят.

Дмитрий Песков также заявил в эфире программы, что даже мелкая провокация может привести к непоправимым последствиям на фоне напряженности в Донбассе. 

Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ

Теги: владимир зеленский, дмитрий песков, минские соглашения
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии