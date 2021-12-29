Песков заявил, что даже мелкая провокация может привести к непоправимым последствиям на фоне напряженности в Донбассе

Он отметил, что Путин не обращает внимания на заявления о датах "вторжения" России на Украину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал в эфире телеканала "Россия-1", что заявления Запада о якобы существующих планах России по вторжению на Украину ведут к негативной напряженности. Он отметил, что на фоне ситуации в Донбассе даже мелкая провокация может привести к непоправимым последствиям.

Песков сказал, что плохой практикой являются заявления по поводу даты "вторжения" России на Украину по этой причине.

Призываем, призываем к разуму. Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

При этом представитель Кремля сказал, что никто не призывает к сдержанности Украину. Этого не делают ни НАТО, ни европейские столиц, ни Вашингтон.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Луганске включили для проверки системы оповещения населения.

Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ