В Луганске включили для проверки системы оповещения населения

Жителей призвали сохранять спокойствие.

В Луганске идет техническая проверка сирены звуковой системы централизованного оповещения. Как сообщает ТАСС, в городе слышны протяжные звуки, в центре они особенно громкие.

Ранее сообщалось, что 20 февраля с 12:00 до 16:00 будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения Луганской народной республики.

В МЧС жителей призвали сохранять спокойствие, а также пресекать проявления паники.

Раанее Piter.TV писал, что было опубликовано видео захвата украинских диверсантов в ДНР.

Видео: Telegram/РИА Новости