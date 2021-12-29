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В Луганске включили для проверки системы оповещения населения

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Жителей призвали сохранять спокойствие.

В Луганске идет техническая проверка сирены звуковой системы централизованного оповещения. Как сообщает ТАСС, в городе слышны протяжные звуки, в центре они особенно громкие.

Ранее сообщалось, что 20 февраля с 12:00 до 16:00 будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения Луганской народной республики.

В МЧС жителей призвали сохранять спокойствие, а также пресекать проявления паники.

Раанее Piter.TV писал, что было опубликовано видео захвата украинских диверсантов в ДНР. 

Видео: Telegram/РИА Новости

Теги: беженцы из лнр и днр, проверка системы оповещения
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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