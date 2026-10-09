В Петербурге проверили систему оповещения населения

Сирены завыли в период с 10:30 до 11:00.

В Петербурге утром 9 октября прошла проверка готовности региональной системы оповещения населения. Мероприятие запечатлел корреспондент Piter.TV в Московском районе.

Местных жителей попросили сохранять спокойствие. Сирены завыли в период с 10:30 до 11:00: на территории города включили специализированные технические средства оповещения, а также устройства информирования и оповещения. Кроме того, были задействованы телевизионные каналы, радиовещательные станции и технические средства оповещения организаций, сопряженных с РСОН.

Ранее на Piter.TV: в Ленинградской области тоже завыли сирены сегодня утром. Однако проверка продлится чуть больше – до 12:00. С 10:43 до 10:44 по телевидению показали проверочный видеоролик.

Видео: Piter.TV