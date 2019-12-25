Проверка систем оповещения о ЧС пройдет в Петербурге и Ленобласти 4 марта

Всех жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие.

Проверка работоспособности системы предупреждения населения Петербурга и Ленинградской области о чрезвычайных ситуациях состоится в среду, 4 марта.

На портале "Городского мониторингового центра" появилось уведомление о проведении комплексной проверки состояния региональной системы информирования жителей Петербурга. Мероприятие запланировано на 4 марта с 10:30 до 10:50 и затронет все районы города.

В указанный временной промежуток прозвучат сигналы электромеханических сирен, сработают специализированные технические устройства оповещения, установленные в рамках РСОН, а также включатся громкоговорители. Дополнительно тестирование будет сопровождаться передачей сигнала и информацией через эфир федеральных телеканалов, радиостанций и иных технических каналов коммуникации.

В 47-ом регионе проверка продлится с 10:00 до 12:00. В процессе проверки задействуют телерадиоэфир, электросирены и уличные громкоговорители. В частности, с 10:43 до 10:44 (продолжительность трансляции — одна минута) на телевизионных каналах запланирована демонстрация специального тестового ролика.

Всех жителей и гостей двух регионов просят сохранять спокойствие.

Фото: Piter.TV