Рост числа многодетных семей отмечается в Ленобласти

За последние пять лет Ленинградская область уверенно входит в лидеры по динамике роста численности многодетных семей. Как пишет "Петербург2", численность таких семей с 2020 года удвоилась, увеличившись на 82,9%. Этот феномен обусловлен не только естественными демографическими сдвигами, но и целенаправленными усилиями властей по созданию оптимальных условий для семей с детьми.

В прошлом году областные программы поддержки помогли более чем 11 тысячам семей. Важную роль сыграло внедрение целого ряда новых мер поддержки, финансируемых федеральным проектом "Семья". Речь идет о пяти видах социальных выплат, среди которых выделяются единовременные пособия беременным студенткам, материальная помощь молодым семьям при рождении третьего ребёнка и последующих малышей, субсидирование арендной платы за жильё, предоставление возможности проката детского инвентаря и социальные услуги "нянь".

Важным условием предоставления пособий на новорождённых является регистрация малыша непосредственно в Ленинградской области. Именно такая практика, по убеждению местных властей, мотивирует семьи не только обзаводиться потомством, но и закрепляться в регионе. Заместитель губернатора по социальным вопросам Александр Кялин утверждает, что принятые меры уже приносят плоды: количество семей, выбирающих Ленинградскую область для жизни и воспитания детей, постоянно возрастает.

Благодаря дополнительному финансированию от федерации, область расширяет программу помощи и улучшает её целевое назначение. Руководство региона убеждено, что подобная стратегия способствует как повышению рождаемости, так и укреплению долговременных позитивных демографических тенденций.

Фото: Unsplash (kazuend)