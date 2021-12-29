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Опубликовано видео захвата украинских диверсантов в ДНР

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На кадрах показан бой с использование БТР.

Появилось видео захвата украинских диверсантов в ДНР. Его опубликовал местный телеканал "Оплот.ТВ".

На кадрах виден интенсивный бой с использованием БТР. Отмечается, что в ходе столкновения получили ранения двое спецназовцев ДНР. 

Ранее Piter.TV сообщал, что первый поезд из ЛНД и ДНР прибыл в Воронежскую область. Прибывших планируется отправить в пункты временного размещения. Это могут быть детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец".

Видео: Youtube/Телеканал Оплот ТВ

Теги: беженцы из лнр и днр, ситуация вокруг украины, украинские диверсанты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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