Опубликовано видео захвата украинских диверсантов в ДНР

На кадрах показан бой с использование БТР.

Появилось видео захвата украинских диверсантов в ДНР. Его опубликовал местный телеканал "Оплот.ТВ".

На кадрах виден интенсивный бой с использованием БТР. Отмечается, что в ходе столкновения получили ранения двое спецназовцев ДНР.

Ранее Piter.TV сообщал, что первый поезд из ЛНД и ДНР прибыл в Воронежскую область. Прибывших планируется отправить в пункты временного размещения. Это могут быть детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец".

Видео: Youtube/Телеканал Оплот ТВ