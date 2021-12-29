Первый поезд из ЛНД и ДНР прибыл в Воронежскую область

Прибывших разместят в пунктах временного размещения.

Первый поезд с беженцами из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) прибыл в Воронежскую область. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян, пишет "РИА Новости".

Прибывших планируется отправить в пункты временного размещения. Это могут быть детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец".

Отмечается, что в Воронежскую область прибыли порядка тысячи человек.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не нарушило обещания не расширяться на восток. Он сказал, что нет договора, который был запрещал альянсу расширяться.

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